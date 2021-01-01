Купить одноразовые электронные сигареты оптом дешево со склада в Москве от прямого поставщика с доставкой по всей России

Люди начали курить табак еще в древние времена. Известно, что индейцы начали использовать данное растение за тысячелетия до того, как оно попало в Европу и распространилось по миру. Изначально табак использовали в качестве ароматизатора помещений при проведении ритуалов и обрядов. Ежедневно по миру распространяются миллиарды пачек сигарет. Сейчас сотни миллионов людей курят сигареты, портя свое здоровье и сокращая годы жизни. При вдыхании тлеющего табака происходит засорение легких смолами, что чревато повреждением внутренних тканей. И хотя сейчас курение уже не является чем-то модным, пристрастившимся к табаку людям тяжело распрощаться с вредной привычкой вследствие сформировавшейся никотиновой зависимости.

По мнению ряда психологов, корень проблемы далеко не в никотине. Считается, что привычка укореняется глубоко в сознании. Создав режим дня, человек следует ему до тех пор, пока каждое действие не дойдет до автоматизма. Даже самым волевым людям с трудом даётся переделывание режима, поскольку организм на подсознательном уровне требует выполнения каждого пункта плана, ставшего уже привычным. В особенности это касается и курения. Проснувшись, люди заваривают кофе и выходят покурить на балкон или во двор, причем для мозга важен сам факт выполнения плана, нежели получение привычной дозы никотина. Само собой, зависимость от никотина также имеет место быть, но лишь частично. Куда большую роль играет привычка держать сигарету во рту и вдыхать дым.

Виды электронных сигарет

Данные устройства подразделяют на несколько разновидностей, отличающихся друг от друга формами и габаритами. Самые компактные варианты по габаритам не превышают обыкновенную сигарету, но использовать такие решения можно только единожды, поскольку зарядить такое устройство невозможно. Диаметр трубки составляет всего лишь 9 мм. Если вы увидите небольшой вэйп на прилавке, стоит поинтересоваться у продавца на счет возможности заправки устройства. Изделия со средними габаритами также не пользуются большой популярностью среди пользователей, поскольку вследствие небольших габаритов в корпусе просто не остается места для емкого аккумулятора, а потому они работают ограниченное время. Наибольшим спросом пользуются электронные сигареты диаметром не менее 14мм, что является оптимальным размером для осуществления удобной замены расходных материалов, а также позволяет разместить относительно емкий аккумулятор. Заядлые парильщики преимущественно отдают предпочтение изделиям с диаметром не менее 18мм, которые характеризуются вместительной батареей, обеспечивающей длительную эксплуатацию.

Формы электронных сигарет варьируются от стандартных трубок до совершенно неординарных изделий. В данном плане нет какого-то единого стандарта, которому отдавало предпочтение подавляющее число курильщиков.

Также электронные сигареты подразделяются на автоматические и ручные разновидности, которые отличаются друг от друга запуском процесса испарения. Для использования ручной электронной сигареты необходимо будет нажать кнопку запуска и удерживать её в течение нескольких секунд, вдыхая пары. Автоматическая разновидность срабатывает самостоятельно при процессе затягивания. Данные устройства снабжаются датчики для изменения давления, и в процессе вдыхания происходит изменение давления внутри, что и запускает работу испарителя. И хотя автоматизированные системы значительно удобнее ручные в плане эксплуатации, они в большей степени подвержены поломкам и их труднее обслуживать.

Испаритель является важнейшей деталью конструкции. В испарителе располагается нагревательный элемент – ни хромовая нить в виде спирали, подающая тепло на фитиль, который предварительно обработан специальной жидкостью. Фитиль может изготавливаться из металла или нитей бамбука. Имеются и альтернативные варианты, из которых можно изготовить фитиль электронной сигареты, но они менее распространены. Простейшие испарители в случае поломки просто заменяют, поскольку они не подвергаются вмешательству. При наличии навыков в разборе, очистке и ремонте устройств можно выбрать обслуживаемые испарители. Также оптом в нашем магазине можно купить испарители, которые частично могут быть отремонтированы путём замены фитиля или спирали.

Преимущества и недостатки электронных сигарет

Главное, чем отличается электронная сигарета от обычной - это безвредный пар. В состав жидкости для электронных сигарет стандартно входит глицерин, ароматизаторы, пропилен гликоля, а также дистиллированная вода. Бывает так, что состав отличается из-за наличия или отсутствия того или иного компонента, что оказывает влияние на свойства получаемого пара.

Среди ключевых преимуществ, ради которых стоит приобрести оптом электронные сигареты, можно отметить следующие:

В отличие от обыкновенных табачных изделий электронные сигареты не содержат т аммиак, канцерогены, цианид или мышьяк, которые оказывают серьезный вред организму человека.

При использовании электронных сигарет не образуется дым, запах которого въедается в вещи, помещения и даже самого человека.

Полностью исключается вероятность возникновения пожара, поскольку в процессе курения отсутствует огонь.

После пара не остается налет на зубах и не загрязняются легкие.

В финансовом плане электронные сигареты значительно выгоднее.

Из минусов применения электронных сигарет можно отметить разве что тот факт, что никотин все равно оказывает вредное воздействие на организм.

Перед тем как купить электронную сигарету, стоит отталкиваться от частоты курения. Если вы курите редко, тогда подойдут самые простые изделия с небольшой мощностью. В случае выкуривания по одной пачке ежедневно, стоит обратить внимание на электронные сигареты с мощным аккумулятором. Заядлым курильщикам, способным опустошить несколько пачек в течение дня стоит купить электронную сигарету не только с мощным аккумулятором, но и запасным, чтобы заряжать один из них, в то время как будет использоваться второй.

Где купить электронную сигарету по низкой цене?

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